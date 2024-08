Com'è morta Rita? Grottaminarda chiede la verità sul giallo di via Bisciglieto Carabinieri al lavoro: suicidio o morte violenta? Il mistero delle tracce di sangue nell'abitazione

Com'è morta Rita Errico, la 50enne trovata senza vita a Grottaminarda?

C'è l'ipotesi del suicidio ma i carabinieri - che stanno valutando tutti gli elementi trovati nell'abitazione di via Bisciglieto - non se la sentono di escludere altre piste, come quella di una morte violenta. C'è stata una lite? E con chi? Fatto sta che nella casa della vittima sono state trovate tracce di sangue, da chiarire se appartengono alla 50enne oppure ad un'altra persona. Altro particolare inquietante: la donna era completamente nuda e la casa era stata messa sotto sopra. Perché?

Gli inquirenti hanno raccolto anche le testimonianze dei vicini che per primi hanno dato l'allarme preoccupati dal fatto che da giorni la donna non era stata vista in giro.

La morte della 50enne dovrebbe risalire ad alcuni giorni fa. Saranno gli esami autoptici a fornire altri elementi che potrebbero chiarire il giallo. Sul caso indaga la Procura della Repubblica di Benevento che attende ora gli esiti dei rilievi effettuati dai carabinieri della compagnia di Ariano Irpino. La salma della donna è stata trasferita dall'impresa di onoranze funebri Ave Maria di Grottaminarda presso l'obitorio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, in attesa di disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria. La donna viveva da sola ma stando anche alle testimonianze degli abitanti della zona non aveva mai manifestato problemi di carattere personale.