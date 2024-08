Più di cento ore per il ricovero al "Moscati". Sellitto: "Problemi di personale" Emergenza al pronto soccorso. Si lavora al trasloco per l'ampliamento del reparto

Il pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Moscati di Avellino tra il trasloco con l'intervento di ampliamento previsto per il reparto e l'emergenza estiva con il caso di una donna che solo dopo più di 100 ore di attesa è stata ricoverata: "Diversi aspetti da migliorare, ma quello centrale resta il personale dedicato": così il presidente dell'ordine dei medici di Avellino, il dottor Francesco Sellitto.

"Problemi di medici, infermieri e OSS"

"Il problema è il personale. Abbiamo problemi di medici. - ha spiegato a OttoChannel - Lo sappiamo e l'abbiamo denunciato tante volte. Purtroppo, per il piano di rientro, noi come Regione Campania siamo stati costretti a non assumere per anni. La situazione sta un po' cambiando. Mi auguro che rapidamente si arrivi ad una normalità. Ma il problema è anche l'assistenza del paziente a letto perché non ci sono infermieri, non ci sono OSS".