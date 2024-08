Tentato omicidio di Cervinara: i due fratelli restano in carcere I due sono ristretti nel carcere di Bellizzi Irpino, pronti i ricorsi al Riesame

C. P. e T. P., i due fratelli di 23 e 24 anni di San Martino Valle Caudina, fermati per il tentato omicidio del 32enne a colpi di pistola restano in carcere. Dopo l’ udienza di convalida, nel corso della quale hanno fornito la loro versione davanti al gip del tribunale di Avellino Francesca Spella, per i due - difesi dall’ avvocato Giovanni Adamo - è stata confermata la misura cautelare in carcere. Il gip non ha creduto alla versione resa nel corso dell’interrogatorio. I due avevano chiarito di non essere in fuga, bensì di voler andare a fare in viaggio organizzato da tempo. Ora il loro legale presenterà ricorso al tribunale del Riesame per chiedere revoca o attenuazione della misura.

La ricostruzione

I fatti si sono svolti nel fine settimana scorsa tra il 16 e 17 agosto in un locale di via Roma, a Cervinara. Al culmine di un litigio il 32enne ferito ha rotto un bicchiere in testa ad uno dei due fratelli che, una volta impugnata l’arma, l’ha colpito per ben quattro volto all’addome e torace.