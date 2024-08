Lutto nel commercio, addio a Maria Rosaria De Bellis: amava Avellino L'improvvisa scomparsa di una donna molto conosciuta e stimata in città

Non passava sera che non la trovavi lungo il Corso di Avellino con il suo inseparabile cane. Maria Rosaria De Bellis era ormai un personaggio, anche perché per una vita era stata impegnata nel commercio. Era molto conosciuta e popolare. Amava Avellino e viveva con leggerezza questa nuova fase della sua vita, regalando sorrisi a chi la incontrava durante le sue passeggiate.

Sarà dura dirle addio domani mattina alle 11,30 nella Chiesa del Rosario di Avellino dove si terranno i funerali. Dolore e incredulità nel mondo commerciale cittadino per l'improvvisa scomparsa, ma anche sui social si rincorrono i commenti degli amici increduli per la tragica notizia. Ha lasciato tutti di stucco. Un abbraccio al marito Francesco, ai figli Gabriele e Massimiliano e ai fratelli Luigi e Antonio.