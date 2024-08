Caritas Avellino nel caos: direttore lascia dopo la bufera sui pacchi alimentari Don Antonio Paradiso aveva preso il posto di Carlo Mele 7 mesi fa

La polemica sui pacchi alimentari utilizzati nell'ultima campagna elettorale rischia di travolgere la Caritas di Avellino. Il direttore Don Antonio Paradiso avrebbe manifestato l'intenzione di lasciare l'incarico che aveva ricevuto solo sette mesi fa, sostituendo l'ex direttore Carlo Mele.

Il caso era stato sollevato da Antonio Gengaro che in aula durante il consiglio comunale aveva chiaramente parlato di pacchi destinati ai poveri utilizzati per ottenere voti per le amministrative. Un'accusa pesante che però non è stata poi più confermata con dati di fatto ma che aveva spinto il vicedirettore Caritas don Vitaliano Della Sala a sollecitare tutti gli accertamenti confermando una riduzione dei pacchi alimentari alla mensa dei poveri nel periodo elettorale. Circostanza smentita poi dal Banco alimentare.

Ora le dimissioni del direttore della Caritas. Per il vescovo Aiello ora c'è la necessità di intervenire e fare chiarezza una volta per tutte.