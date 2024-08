Avellino: droga nella movida, preso 23enne. Pusher a Lioni aggredisce gli agenti Due gli arresti della polizia, uno degli spacciatori subito condannato

Nel corso di una specifica attività di Polizia Giudiziaria condotta da personale della Questura di Avellino nelle zone della movida del capoluogo e di Lioni, in Avellino personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto un ventitreenne del capoluogo, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, sequestrando gr. 71 di hashish. In Lioni personale del Commissariato di P.S. di S.Angelo dei Lombardi ha arrestato un ventiquattrenne, il quale, alla vista degli agenti, ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 3,245 gr. di marijuana, dandosi alla fuga. Rincorso, è stato bloccato e ha opposto resistenza, colpendo con calci e pugni e minacciando i poliziotti che sono riusciti comunque a bloccarlo e a trarlo in arresto.

Gli arresti operati sono stati successivamente convalidati dal Gip del Tribunale del Capoluogo; il giovane di Lioni è stato condannato ad un anno con pena sospesa mentre per quello di Avellino il dibattimento si svolgerà successivamente. Le attività in questione, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, si inseriscono in un contesto investigativo più ampio diretto a recidere il radicamento del traffico di sostanze stupefacenti nel circondario irpino, anche attraverso la persecuzione della messa in vendita al dettaglio.