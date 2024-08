Manocalzati, via al secondo memorial per ricordare Mariantonietta Cutillo La giovane di Montefalcione scomparsa prematuramente e tragicamente lo scorso anno

Tutto pronto per il “2 Memorial Cutillo Mariantonietta nel cuore”, la manifestazione sportiva per ricordare Mariantonietta Cutillo, la ragazza di Montefalcione scomparsa prematuramente e tragicamente lo scorso anno. Anche quest’anno la manifestazione di calcio giovanile professionistica, organizzata dalle società sportive Partenio Stars ed Hermes Avellino, con il patrocinio dei Comuni di Manocalzati e Montefalcione, si svolgerà nello stadio comunale di Manocalzati nei giorni 5-6-7-8 Settembre 2024.

“Dopo il successo di partecipazione e i tanti attestati di stima ricevuti per la prima edizione, quest’anno abbiamo deciso di ampliare la kermesse, coinvolgendo ben sei società campane che parteciperanno con le rappresentative under 15 professionistiche e under 16 – spiega Marco D’Argenio, responsabile tecnico attività agonistiche della Hermes – la manifestazione è nata per avvicinare i giovani ai veri valori del calcio e dello sport in generale, ovvero il rispetto dell’avversario, il sano agonismo e la voglia di condividere un momento di divertimento insieme nel ricordo di Mariantonietta. Il torneo è anche un modo per coinvolgere mamma Rosa e soprattutto papà Giuseppe, appassionato di calcio dilettantistico, facendogli sentire il forte abbraccio virtuale e anche fisico delle due comunità irpine”.

Il torneo prevede un primo triangolare giovedì 5 settembre tra Giugliano, Internapoli e Az Picerno; un secondo triangolare venerdì 6 settembre tra Cavese, Hermes Partenio Stars e Benevento, mentre il triangolare che deciderà la vincente della manifestazione, si disputerà domenica 8 settembre con la partecipazione dell’us Avellino, detentore del titolo vinto lo scorso anno.

La giornata di domenica sarà ricca di appuntamenti e momenti di riflessione: alle 11,00 le società calcistiche dilettantistiche di Manocalzati e Montefalcione, disputeranno un incontro amichevole per dimostrare l’infinito affetto nei confronti della famiglia Cutillo, affinché l’unione dei due paesi possa dar loro conforto; alle 15,30 ci saranno i saluti istituzionali dei sindaci di Manocalzati e dei consiglieri delegati allo sport di Manocalzati, Francesco Barone e Montefalcione Fabio Petruzziello; alle 16,30 una canzone per Mariantonietta a cura dei ragazzi del camping estivo di Manocalzati, già protagonisti lo scorso anno. Il fischio di inizio, invece, è fissato per le ore 17,00.

Grande e importante novità di questa edizione l’Open Day per i più piccoli, organizzato dalla Hermes Partenio Stars che si svolgerà sabato 7 settembre: “Si tratta di una giornata particolare che ha lo scopo di coinvolgere i più piccoli e avvicinarli al mondo del calcio, attraverso una giornata inserita in un contesto di amicizia, divertimento e rispetto reciproco – conclude Marco D’Argenio – invitiamo tutti i genitori a far partecipare i propri figli, dando la propria adesione sulla pagina fb Partenio Stars Hermes”.