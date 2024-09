Avellino: sicurezza stradale, i numeri dell'attività pianificata dalla Questura Un totale di 831 contravvenzioni, una persona deferita per il reato di guida in stato di ebbrezza

Nel corso del mese di agosto, in particolare nelle giornate maggiormente interessate da viaggi e dal traffico intenso, la Polizia di Stato ha implementato le attività preventive e repressive al fine di rendere gli spostamenti estivi più sicuri per gli automobilisti.

"E...state con noi" al Corso Vittorio Emanuele

Le attività pianificate dalla Questura hanno interessato la città di Avellino e, tramite i Commissariati di Pubblica Sicurezza distaccati, il territorio provinciale. Analogamente, sul tratto di autostrada A/16 e sulle principali arterie di collegamento provinciali, la Sezione Polizia Stradale di Avellino - unitamente alle due sottosezioni di Avellino Ovest e Grottaminarda - ha implementato le diverse attività coordinate di controlli, affiancandole a campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. I primi giorni del mese, infatti, sul Corso Vittorio Emanuele II di Avellino, si è svolta la campagna informativa "E...state con noi" 2024, promossa dalla Polizia di Stato e volta a diffondere la cultura della legalità alla guida, con la presenza del Pullman Azzurro della Polizia di Stato, dotato di un’aula multimediale rivolta ai più giovani.

831 contravvenzioni, un deferito per guida in stato di ebbrezza

L’attività operativa svolta ha portato complessivamente al controllo di 4360 autovetture, all’identificazione di 8515 persone e ad un totale di 831 contravvenzioni elevate ai sensi del Codice della Strada. Inoltre, una persona è stata deferita all’A.G. per il reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 mentre un’altra persona è stata sanzionata amministrativamente per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8.