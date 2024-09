Avellino, furti di fari d'auto nell'area ospedaliera: "Più controlli" Continuano le segnalazioni per i furti nelle aree di sosta del Moscati

Continuano le segnalazioni degli utenti dell'ospedale Moscati di Avellino per i furti dei fari delle auto. L'altro giorno a denunciare l'accaduto un dipendente dell'ospedale che alla fine del suo turno di lavoro ha fatto l'amara scoperta. Anche in passato ci sono state diverse segnalazioni sempre per la stessa tipologia di furto. Sono tanti, quindi, gli appelli che si susseguono per un controllo mirato proprio all'interno dell'area ospedaliera.