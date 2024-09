Avellino, Summer Festival: notificati raffica di avvisi di garanzia Riflettori puntati sul concertone di Ferragosto in piazza della Libertà

Un inizio settembre rovente sul fronte delle inchieste al Comune di Avellino. La procura di Avellino si sta muovendo su due direttrici: "Dolce Vita" e "Summer Festival". Su quest'ultimo filone gli inquirenti stanno notificando diversi avvisi di garanzia per nuovi indagati. Al centro delle indagini il concertone del 16 agosto 2023 quando sul palco allestito in piazza della Libertà ad Avellino sfilarono Tananai, Achille Lauro, Gaia, Frada, i Disco Club Paradiso e Matteo Romano. Gli avvisi sono firmati dal procuratore capo Domenico Airoma e dal sostituto Paola Galdo per politici, dirigenti comunali, imprenditori.

Le indagini

Accertamenti tesi a verificare eventuali irregolarità nella realizzazione dell'evento e le modalità di aggiudicazione dell'affidamento da parte della società avellinese.