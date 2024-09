Furti di fari di auto all'ospedale Moscati: arrivano le telecamere Una contromisura per i numerosi furti avvenuti negli ultimi mesi

Dopo i numerosi furti di auto nell'area dell'ospedale Moscati di Avellino, la direzione scende in campo e decide di implementare i sistemi di sicurezza. L’Azienda ha infatti disposto l’installazione di ulteriori e moderne telecamere nelle aree di sosta della Città ospedaliera.

In arrivo, dunque, nuovi occhi elettronici, che serviranno come deterrente contro i furti di carrozzeria delle auto parcheggiate. E in passato sono stati diversi i furti segnalati e avvenuti anche nell'area di sosta dedicata ai dipendenti.