Ariano: l'estate sta finendo ed ecco puntuale il ritorno dei ladri Nel mirino dei malviventi il territorio a nord del tricolle

L'estate sta finendo e si riaffacciano i ladri. Sarebbero almeno due i colpi messi a segno nelle campagne a nord di Ariano Irpino tra Accoli e Sterda. In una in particolare i malviventi si sono intrufolati nella camera da letto di un'abitazione, mentre i proprietari stavano tranquillamente cenando. In un'altra situata di fronte, interessata da lavori di ristrutturazione hanno fatto razzia di oro e quant'altro.

Un terzo episodi infine non sembra essere ancora chiaro. Sul posto una volante della polizia. Sono state avviate le relative indagini, ma dei malviventi nessuna traccia. Pochi giorni fa un furto analogo è avvenuto in via Giacomo Matteotti.

Era dalla metà di luglio, quando i carabinieri intercettarono una banda nel territorio di Gesualdo e successivamente al casello autostradale di Grottaminarda dove in un'azione rocambolesca venne intercettata dalla polstrada un'altra vettura sospetta, che non si verificavano furti nel territorio arianese. Ma ora la paura è tornata e la popolazione è di nuovo in allerta.