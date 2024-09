Solofra sotto choc per la morte di Nicola, vittima di uno schianto sull'A 30 Il 30enne era in auto con due amici, uno è gravissimo. Il drammatico post del padre della vittima

La tragedia avvenuta stamane sull'A30 a Castel San Giorgio ha sconvolto la cittadina di Solofra. Ha perso la vita Nicola Cucciniello 30 anni, feriti due amici di cui uno versa in condizioni gravissime in ospedale a Salerno. A confermare la tragica notizia in un post sulla sua pagina il padre Michele Edda Cucciniello:

"Questa notte in un tragico incidente è venuto a mancare il nostro amato figlio Nicola, un ragazzo dal cuore grande e benvoluto da tutti.

Ringraziamo chiunque in questo momento è vicino al nostro dolore e alla nostra famiglia. Ciao Nicola, sarai per sempre nei nostri cuori.

La tragedia, intorno alle 4:00 circa del mattino, sulla A30 Caserta-Salerno, dove si è verificato l'incidente stradale che ha coinvolto un’auto e un camion, nei pressi dello svincolo di Castel San Giorgio. Nicola Cucciniello viaggiava a bordo della vettura con due amici. Questi ultimi sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.