Solofra in lutto per Nicola: "Abbiamo perso un ragazzo d'oro" Padre Vincenzo Grossano: "Il vuoto che lascia questo ragazzo è incommensurabile"

Sono ore di lutto per la comunità di Solofra dopo la morte di Nicola Cucciniello nell'incidente stradale avvenuto nella scorsa notte sull'A30 a Castel San Giorgio. "È una notizia che ha rattristato l'intera città, un incidente mortale che ha colpito tutti noi. - ha affermato a Ottochannel il sindaco di Solofra, Nicola Moretti - Sono famiglie che conosco, conoscevo Nicola, figlio di una famiglia amica, di artigiani, di commercianti. Nella città si sente fortemente la disgrazia. Sono ragazzi tranquilli, che frequentavano un centro con tanti ragazzi. Non ci sono parole. Occorre la solidarietà da parte di tutta la comunità che deve stringersi attorno alla famiglia e ai tanti amici che Nicola aveva. Ora preghiamo per gli altri ragazzi che possano uscirne bene da questo incidente".

"Tutti vicini alla famiglia"

L'intera comunità è sotto choc: "Sono bravi ragazzi, quello che è successo non doveva succedere. Nicola era un ragazzo d'oro, responsabile, lavoratore", lo ricordano così i concittadini. "Ci siamo svegliati con questa bruttissima notizia. - ha aggiunto Padre Vincenzo Grossano, sacerdote degli Oblati di San Giuseppe e rettore della Chiesa di San Domenico: "È una tragedia. Quando un ragazzo viene strappato alla vita è sempre un grande trauma. Lo è ancora di più perché Nicola era un ragazzo solare, che conoscevamo benissimo, molto presente nella comunità cittadina. Nicola era un ragazzo gentile con tutti, molto disponibile. Era posato e pieno di vita. Non mi resta che stringermi attorno alla famiglia con tutta la comunità di Solofra. Siamo vicini al papà Michele, a tutta la famiglia non solo oggi. Il vuoto che lascia questo ragazzo è incommensurabile e perciò ci stringiamo attorno a loro e soffriamo con loro, ma con la speranza cristiana che Nicola non è finito nel vuoto, ma è nelle mani di Dio".