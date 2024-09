Paura sulla Variante, camion perde uno pneumatico: 8 auto coinvolte Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma solo danni alle auto

Paura ieri sera sulla Variante, all'altezza del casello di Avellino Est, dove un camion, per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso uno pneumatico. L'incidente ha coinvolto 8 vetture, causando un tamponamento a catena. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.Sul posto i carabinieri a cui sono state affidate le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.