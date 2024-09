Conza della Campania: rinvenuto un corpo senza vita all'interno di una tenda Un 46enne di Sturno si sarebbe accampato ieri pomeriggio sulla riva del lago

A Conza della Campania, sul lato nord della riva della diga di Conza, su segnalazione al 112, i Carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi hanno rinvenuto il corpo senza vita di un 46enne di Sturno all’interno di una tenda. L’uomo si sarebbe accampato ieri pomeriggio sulla riva del lago per pescare ed è deceduto probabilmente durante la notte. Effetti personali sono stati trovati nella sua disponibilità all’interno della tenda. Il personale della guardia medica di Sant’Andrea di Conza, che ha constatato il decesso, non avrebbe rilevato segni di violenza esterna. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi.