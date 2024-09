Aiello del Sabato, 27enne denuncia una violenza sessuale: indagano i carabinieri Avviati tutti gli accertamenti da parte dei militari

I carabinieri di Avellino stanno indagando in seguito a una denuncia presentata da una 27enne di origine polacca, che ha raccontato di aver subito una violenza sessuale ad Aiello del Sabato. La giovane, con problemi psichici, avrebbe subito la violenza in una località montuosa di Aiello. Naturalmente i militari stanno avviando tutti gli accartementi per verificare la veridicità della denuncia.