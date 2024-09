Foto hard in chat e poi il ricatto: in carcere due giovani di Montemiletto I due adescavano le vittime sul sito di incontri www.bakekaincontri.it

Poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno dato esecuzione all’Ordinanza Applicativa della Misura Cautelare della Custodia in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Avellino, su conforme richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di I. V. classe 1979 ed S. P. A. classe 1998, entrambi di Montemiletto, indagati per i reati di estorsione, tentata estorsione e rapina aggravata.

A seguito di attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, è emerso, allo stato delle indagini, che gli odierni arrestati, al fine di trarre un ingiusto profitto per sé stessi o per altri, dopo aver adescato le vittime sul sito di incontri www.bakekaincontri.it, estorcevano e tentavano di estorcere denaro a quest’ultime.

Nella maggior parte dei casi, ricevuta la richiesta di incontro effettuavano un breve scambio di video-messaggi e, subito dopo, i due cominciavano a contattare telefonicamente le vittime anche tramite l’invio di messaggi vocali, informandole che, in caso di rifiuto del pagamento di una somma di denaro, avrebbero provveduto a diffondere gli screenshot e le foto intime delle chat degli incontri.

Successivamente, dopo essersi procurati i dati del coniuge o dei prossimi congiunti, tramite i profili social delle vittime, paventando anche amicizie o parentele nell’ambito della criminalità organizzata, continuavano minacciando ulteriormente di contattare i prossimi congiunti delle persone offese, al fine di ragguagliarli sui presunti incontri intimi per costringere le parti offese – talvolta riuscendovi – a versare ingenti cifre in cambio di riservatezza.