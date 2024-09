Gianluca Festa torna alle sue vecchie abitudini: al bar con gli amici di sempre I cittadini manifestano grande solidarietà

E’ tornato subito alle vecchie abitudini Gianluca Festa. Sveglia di buon ora, il caffè sotto casa e in giro a salutare gli amici e poi al bar a due passi dal Comune con quelli che erano i suoi fedelissimi. Il giorno dopo la scarcerazione l’ex sindaco di Avellino non ha voluto perdere tempo per riassaporare la sua città. Più di 5 mesi di arresti domiciliari, inevitabilmente lo hanno un po' segnato dal punto di vista fisico ma si presenta sempre impeccabile. Per ora non parla, domani lo faranno i suoi avvocati in conferenza stampa ma arriverà anche il suo momento. A parlare soprattutto del lato umano di questa vicenda sono i cittadini che in larga parte manifestano solidarietà.