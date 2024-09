Fiamme nelle palazzine a Mercogliano: anziani tratti in salvo dai vigili Paura per diverse famiglie residenti nel parco di via Giacomo Matteotti

Paura e panico in via Matteotti a Mercogliano per un incendio che si è sviluppato in un appartamento al secondo piano delle palazzine popolari. Il fumo ha invaso l'intero stabile dove vivono diverse famiglie, tra queste una coppia di anziani. Sul posto immediatamente i vigili del fuoco e un'ambulanza della Croce Rossa. Si è temuto il peggio per i residenti di via Giacomo Matteotti. Sono stati tratti in salvo grazie ai caschi rossi e sono stati trasferiti per precauzione in ospedale per accertamenti. Pare che alla base dell'incendio ci sia un caricatore di un cellulare mal funzionante.