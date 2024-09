Scontro auto-moto su via Zoccolari: due giovani cadono nel vuoto, uno è grave Strada chiusa e pronto intervento di Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco

Incidente stradale su via Zoccolari, poco dopo la rotonda di via Scandone, ad Avellino tra uno scooter e un'auto, una Panda. Via chiusa per verifiche e soccorsi con il pronto intervento di Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili del Fuoco. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma da una prima ricostruzione l'impatto tra l'auto e un motociclo, su cui viaggiavano due giovani, avrebbe causato la caduta nel vuoto di chi era sullo scooter tra il dirupo e l'asfalto del parcheggio della via parallela, posto a un livello inferiore. Colpito anche il palo dell'illuminazione. Uno dei due ragazzi è grave, l'altro avrebbe riportato fortunatamente solo traumi causati dall'incidente.

In aggiornamento