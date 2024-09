Tentata rapina al Despar di Fisciano: i due fermati fanno scena muta Sollevata l'eccezione di competenza territoriale, gli atti trasmessi al tribunale di Nocera

di Paola Iandolo

I due presunti autori della tentata rapina al Despar di Fisciano hanno scelto di non rispondere alle domande del Gip del Tribunale di Avellino, Francesca Spella. Entrambi difesi dall'avvocato Gerardo Santamaria, sono comparsi davanti al gip per l’udienza di convalida dell’arresto eseguito dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, ma hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. I due sono stati fermati ad Avellino, dopo un lungo inseguimento iniziato a Fisciano e sono accusati di tentata rapina in concorso, ricettazione, detenzione abusiva di armi. Entrambi sono già noti alle forze dell’ordine. Ad uno dei due presunti rapinatori i militari hanno sequestrato una somma di denaro che si presume provento di attività illecita.

Eccezione di competenza territoriale

Il Gip, accogliendo la richiesta del pm della Procura di Avellino Luigi Iglio, ha disposto la convalida dell’arresto e trasmesso gli atti al Tribunale di Nocera, competente territorialmente per la zona dove sonon stati consumati i reati più gravi. Una eccezione di competenza sollevata anche dalla difesa dei due ragazzi finiti in carcere.