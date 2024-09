Volturara Irpina: 35enne deferito per uccellagione illegale Operazione del Nucleo Carabinieri Forestale nella località "Olmo"

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Volturara Irpina, in sinergia con la locale Stazione dei Carabinieri, nell'ambito di un'attività di controllo d'iniziativa mirata al contrasto del fenomeno diffusa del bracconaggio, hanno deferito all’autorità giudiziaria un uomo di 35 anni, residente ad Afragola, per reati legati all'uccellagione. L'operazione si è svolta nella località "Olmo", nel comune di Volturara Irpina, all'interno del Parco Regionale dei Monti Picentini, in una zona classificata come Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS). Durante il controllo, i militari hanno sorpreso l'uomo mentre recuperava attrezzature utilizzate per la cattura illegale di uccelli selvatici. A seguito della perquisizione, è stata rinvenuta una gabbia contenente numerosi cardellini (fringillidi), specie particolarmente protetta.

Le attrezzature utilizzate per l’uccellagione e i cardellini sono stati immediatamente sequestrati. Gli uccelli sono stati liberati immediatamente, garantendo il loro immediato ritorno all'ambiente naturale. inoltre, al trasgressore è stata elevata una sanzione amministrativa per le violazioni commesse. L'Arma dei Carabinieri Forestali continuerà a intensificare i controlli per contrastare il fenomeno del bracconaggio, al fine di tutelare la fauna selvatica e preservare l'ecosistema naturale delle aree protette.