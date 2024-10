Concordato preventivo Alto Calore: al vaglio dei giudici della Fallimentare La decisione dei giudici della Fallimentare potrebbe arrivare già nei prossimi giorni

di Paola Iandolo

Potrà arrivare nei prossimi giorni il via libera al concordato preventivo per l'Alto Calore. Il giudice del Tribunale di Avellino, sezione Fallimentare, Gaetano Di Gugliemo stamane hanno ascoltato i vertici della società di Corso Europa. Il giudice Gaetano Di Gugliemo ha voluto comprendere gli effetti sulla società del secondo filone d'inchiesta aperta dalla procura di Avellino sui corsi di formazione fantasma e del sequestro di 300mila euro. Il tutto per scongiurare il fallimento dell'Ente idrico di Corsa Europa. Al momento è stato già ottenuto il parere positivo dai commissari della Curatela e la decisione è al momento riservata.

Dunque il piano di risanamento dell'Ente è possibile e potrà ottenere il via libera a breve. Omologa che consentirà di dare una boccata di ossigeno alle casse dell'Ente e di dare le prime risposte ai creditori. ll destino dell’Alto Calore non preoccupa soltanto la platea degli azionisti, i Comuni dell’Irpinia e di gran parte del Sannio, ma anche gran parte della pubblica opinione, che in questi anni ha chiesto il mantenimento della gestione idrica pubblica.