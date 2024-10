Ancora un assalto al bancomat in Irpinia: colpita anche Guardia Lombardi Colpo riuscito anche qui. Bottino da quantificare

Ancora un assalto violento in Irpinia, ancora un bancomat fatto saltare in aria nella notte. I malviventi continuano ad agire indisturbati e spadroneggiare soprattutto nei piccoli comuni. Azioni mirate ed evidentemente studiate alla perfezione. Dopo Sturno è stata la volta di Guardia Lombardi. L'esplosione che ha scosso i residenti è avvenuta intorno alle 4.00.

Solita tecnica oramai già collaudata. Un ordigno è stato fatto esplodere allo sportello bancomat della Biper al centro del paese. Il bottino è ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi.

Accertamenti in corso, con il supporto degli artificieri e dei vigili del fuoco. Si tratta dell'ennesimo bancomat fatto saltare in aria negli ultimi mesi in provincia di Avellino.

Ad agire una banda a bordo di un'auto di grossa. Una banda di professionisti del crimine a cui stanno dando la caccia le forze dell'ordine, ma finora senza esito alcuno.