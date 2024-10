Commemorazione defunti: orario continuato al cimitero di Grottaminarda La comunicazione ai cittadini da parte del sindaco

Il comune di Grottaminarda informa che il cimitero comunale in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti rispetterà l'orario continuato al fine di facilitare le visite a quanti lavorano e a chi arriva da fuori.

Questi nel dettaglio gli orari: dal 25 al 31 ottobre dalle ore 8:30 alle ore 19:00 nei giorni 1-2-3 novembre dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

Per assicurare un maggior decoro, nelle giornate comprese tra venerdì 25 ottobre e domenica 3 novembre, all'interno del cimitero non sarà possibile eseguire alcun tipo di intervento di manutenzione o introdurre materiale a tale scopo. I lavori in corso saranno sospesi e i luoghi riordinati.