Inferno in galleria a Solofra, tre auto coinvolte nell'incidente: caos traffico Chiuso al traffico il raccordo, auto deviate sulla viabilità locale

A causa di un incidente avvenuto all'interno della galleria Montepergola, che ha coinvolto tre veicoli, è stato temporaneamente chiuso al traffico un tratto del R.A.2 Raccordo Autostradale di Avellino al km 21, in entrambe le direzioni, in località Solofra. Il traffico è deviato su viabilità locale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.