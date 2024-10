Deposito in fiamme ad Altavilla Irpina: strage di polli e conigli I vigili del fuoco presenti con due squadre hanno scongiurato il peggio

In fiamme un deposito agricolo con all'interno attrezzatura varia con pollame e conigli. E' successo ad Altavilla Irpina in via Belvedere. Sul posto i vigili del fuoco di Avellino.

Due le squadre intervenute che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura in muratura e lamiere, purtroppo molti degli animali sono morti.

Durante l'incendio, danneggiato un cavo dell'energia elettrica che passava sopra il deposito. Per questo motivo è rimasto senza corrente un intero isolato. Sul posto il personale dell'Enel per il ripristino. I carabinieri hanno effettuato i rilievi di loro competenza.