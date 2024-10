Ariano, bar tabacchi svaligiato in sei minuti: malviventi fuggono con il bottino Ancora un colpo della criminalità dopo l'assalto all'area Pip di Camporeale

Bar tabacchi svaligiato in sei minuti ad Ariano Irpino. Veri e propri professionisti del crimine, quelli entrati in azione in località Maddalena all'interno di un'area di servizio. Assalto ai gratti e vinci, sigarette, cassa continua e cambiamonete. La banda di malviventi ha fatto irruzione all'interno della struttura dopo aver segato la serranda. Il colpo è avvenuto lungo la statale 90 delle puglie, in un tratto di strada particolarmente trafficato sia di giorno che di notte. Al vaglio dei carabinieri che conducono le indagini, le immagini delle telecamere. Bottino ingente. Si tratta dell'ennesima azione della criminalità organizzata nel giro di 24 ore sul territorio arianede, dopo l'assalto all'area industriale di Camporeale.