Spaventoso rogo nella notte a Solofra, distrutte due auto: ipotesi attentato Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Solofra non escludono il dolo

Notte di paura in Irpinia. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per un incendio divampato nella notte a Solofra, in Via Starze.

Le fiamme hanno completamente distrutto una Peugeot 3008 e una Kia Stonic; lievemente danneggiate due utilitarie parcheggiate nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme. Col passare delle ore prende corpo l'ipotesi del dolo. Si stanno verificando anche le testimonianze delle persone che abitano nella zona per fare luce sullo spaventoso incendio che avrebbe potuto causare un bilancio drammatico.