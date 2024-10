La criminalità alza il tiro in Valle Ufita: malviventi all'attacco a Flumeri Ecco la ricostruzione punto per punto di cosa è accaduto nel cuore della notte

Hanno colpito ancora una volta persone oneste dedite al lavoro con impegno e sacrifici. Non si arresta il fenomeno furti in Valle Ufita. Flumeri ancora nel mirino della criminalità.

Malviventi spregiudicati, fanno saltare un grosso cancello, neutralizzano i cani con cibo e probabilmente sedativi e approfittando dell’assenza di telecamere, disattivate per lavori di restauro ad un’abitazione prendono di mira un’impresa nel cuore della notte facendo razzia di svariati attrezzi tra cui martelli pneumatici, moto pompa, gruppo, trapani e un’auto nuovissima.

E’ quanto accaduto a Flumeri, località Greci lungo la strada provinciale 11 che da Tre Torri porta a località Casone. E’ stato uno dei proprietari ad avvertire un tonfo. Era il rumore di uno sportello o cofano posteriore, ma quando si è precipitato nel piazzale era ormai già troppo tardi. Una vettura letteralmente spostata e rimasta priva delle chiavi per impedire al proprietario di muoversi e l’altra caricata di numerose attrezzature e utensili tutti costosissimi, prelevati da un gabbiotto. Il gps nella stessa notte localizzerà poi l’auto in provincia di Salerno. Sul posto i carabinieri per avviare le relative indagini ma dei malviventi, più rapidi ed esperti loro di strade, che forze dell’ordine, nessuna traccia. La ford focus rubata ha imboccato la direzione Casone.

Bottino pesante pari ad oltre 40.000 auro. Non contenti la stessa banda probabilmente con complici a bordo di un’altra vettura, hanno portato via altri attrezzi nelle vicinanze e tentato di colpire un altro obiettivo dopo aver tagliato una recinzione.

Situazione diventata davvero preoccupante e ad altissimo rischio. La popolazione sollecita l’intervento urgente del prefetto di Avellino Rossanna Riflesso.

Nei giorni precedenti, il furto di un fiat panda sempre a Flumeri in contrada Lagni. E sul versante opposto ad Ariano Irpino, zona Camporeale, l'ennesimo raid notturno. Con l’imminente ricorrenza di ognissanti e defunti, il timore è che la situazione possa ulteriormente peggiorare.