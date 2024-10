Ciclista investito da un'auto a Mirabella Eclano: è in codice rosso al Moscati Ferito anche il conducente della vettuta. Indagano i carabinieri

Era in sella alla sua bici quando improvvisamente per cause in corso di accertamento è stato investito da un'auto, rovinando al suolo.

E' quanto accaduto ad un 45enne del luogo nella tarda serata di ieri in Irpinia a Mirabella Eclano. Alla guida della vettura che si è prontamente fermata un giovane di Bonito.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i militari dell'aliquota radiomobile della compagnia carabinieri di Mirabella Eclano e il personale sanitario del 118.

Il ciclista è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino in codice rosso, mentre il conducente del veicolo al Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri al fine di ricostruire l'esatta dinamica del grave incidente.