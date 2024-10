Avellino, fermato con quaranta stecche di hashish: convalidato l'arresto Il trentaduenne resta agli arresti domiciliari, il sei novembre la decisione del processo

di Paola Iandolo

AVELLINO- Convalidato l’arresto e applicata, come chiesto dalla Procura di Avellino, la misura degli arresti domiciliari. Questa la decisione del giudice monocratico del Tribunale di Avellino Lorenzo Corona al termine dell’udienza per direttissima celebrata nei confronti di un trentaduenne extracomunitario, bloccato con circa quaranta stecchette di hashish ed un involucro con almeno altri sessanta grammi della stessa sostanza dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino. Durante un controllo gli agenti di polizia hanno rinvenuto nella disponibilità di un trentaduenne extracomunitario residente a Mercogliano anche una somma di circa 350 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Mentre durante la perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto del materiale utilizzato per realizzare l’attività di spaccio. Per questi motivi nei confronti del soggetto era scattata la misura degli arresti domiciliari. Il giudice ha convalidato l’arresto eseguito dagli agenti della Sezione Antidroga della Mobile e su richiesta della difesa, gli avvocati Fabio Tulimiero e Giuseppe Giammarino, rinviato al prossimo sei novembre la decisione del processo per direttissima. Possibile che gli avvocati chiedano che il loro assistito venga giudicato con un rito alternativo.