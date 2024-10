Pancreatite acuta: paziente trasferito in elicottero da Ariano a Frattamaggiore L'uomo, di 52 anni è in prognosi riservata

E' riuscito ad atterrare anche senza la presenza iniziale dei vigili del fuoco, di ritorno da un altro intervento, un elicottero del servizio 118 allertato dalla centrale operativa per il trasferimento urgente di un paziente in codice rosso affetto da una pancreatite acuta.

L'uomo, un 52enne era giunto nei giorni scorsi in pronto soccorso all'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino. Da qui ricoverato in medicina dove il quadro clinico è poi peggiorato tanto da richiedere l'intervento del reparto di rianimazione che ha seguito la fase più delicata e particolarmente critica. L'equipe composta da medico rianimatore e anestesista ha provveduto ad intubare e stabilizzare l'uomo trasferito in condizioni gravissime in terapia intensiva a Frattamaggiore. Un lavoro davvero sinergico da parte di tutto il personale sanitario coinvolto.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco che hanno garantito la fase di decollo dell'eliambulanza, una pattuglia della polizia municipale.