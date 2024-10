Fontanarosa: veglia di preghiera nella chiesa madre in memoria di Francesca Il parroco don Angelo Gaeta: "Trovare una risposta è impossibile, non c'è"

Veglia di preghiera questa sera alle ore 20.00 nella chiesa madre di San Nicola Maggiore, in piazza Cristo Re a Fontanarosa in memora di Francesca, la ragazzina di soli 10 anni morta tragicamente dopo essere stata stravolta dal cancello scorrevole della sua abitazione.

Una domenica tristissima e di grande dolore per l'intera comunità, unita nella preghiera insieme al parroco don Angelo Gaeta: "Silenzio, preghiera, riflessione. La piccola Francesca è in cielo, perchè è un angelo. Non ci resta che stare vicino alla famiglia, in modo particolare ai genitori. Ed è ciò che stiamo facendo da ieri sera. Dedicheremo a lei alle 20.00 una veglia di preghiera, alla quale ci saranno presumibilmente anche i bambini, che fanno parte della sua scuola, gli amici, il coro di cui lei faceva parte.

Trovare una risposta è impossibile, non c'è. Ma sappiamo che Dio è grande, buono e misericordioso. Invochiamo la sua misericordia, non chiediamo di capire ma accettare nella fede questo momento. Ed è ciò che faremo nella preghiera durante le varie celebrazioni di oggi".