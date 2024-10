Scandalo oro rubato in seminario: il bottino supererebbe un milione di euro Sarebbero 13 i chili di oro spariti finora dalla stanza della curia vescovile di Ariano Irpino

"Sarebbero 13 i chili di oro spariti finora dalla stanza della curia vescovile di Ariano Irpino per un valore che supererebbe il milione di euro".

E' la ricostruzione fatta dalla trasmissione "La vita in diretta" condotta da Alberto Matano. Da chiarire, se ad agire sia stata solo suor Bernadeth, unica indagata al momento o altre persone forse anche prima della scoperta degli ammanchi, dopo il caso esploso a Bonito. E' da qui che è partito tutto che ha portato poi all'inchiesta della procura di Benevento e al successivo arresto a Roma della religiosa.

Un tesoro prezioso fatto di ex voto, monili e gioielli. Un lingotto sarebbe stato sequestrato in un compro oro della zona. 80.000 euro il bottino iniziale stimato dagli inquirenti, 8 chili solo a Bonito con 54 pezzi trafugati, 36 ex voto a Carife, 5 chili a Savignano Irpino oltre ad altri ammanchi meno consistenti appartenenti alle restanti parrocchie tra cui Ariano, luogo in cui era ospitata e consacrata la suora dopo aver giurato fedeltà eterna a Cristo.

A distanza di circa un mese dall'arresto della suora e dall'unica nota della curia diramata all'indomani del provvedimento della procura si attende ora una dichiarazione del vescovo Sergio Melillo per fare il punto della situazione su questa dolorosa vicenda.