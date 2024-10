40enne trovato morto in casa dalla madre: tragedia ad Ariano Indagini in corso da parte dei carabinieri

Non si è svegliato per recarsi come di consueto al lavoro ed è stato trovato cadavere in casa da sua madre. Forse un malore improvviso fulminante, ha stroncato la vita di un 40enne ad Ariano Irpino ma le cause sono ancora tutte da accertare.

La tragedia si è consumata in una traversa di via Fontananuova, prima dell'imbocco del ponte. Il giovane sembra che sia stato visto l'ultima volta dai vicini nella serata di ieri con il suo cane a spasso sotto casa. Stamane la triste scoperta.

A nulla è valso ogni intervento da parte dei sanitari del 118 che hanno constatato il decesso per arresto cardiaco. All'arrivo dei soccorritori non c'era ormai più nulla da fare.

Era considerato un jolly nei vari reparti del Frangipane-Bellizzi dove lavorava con grande impegno e dedizione nel settore delle pulizie. Stamane alle 6.00 lo hanno atteso invano i colleghi ma Antonio non è mai arrivato.

Sul posto i carabinieri del nucleo operativo, comando stazione, personale della scientifica e la polizia.