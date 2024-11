Nusco in piazza, i cittadini chiedono soluzioni concrete per l'emergenza idrica Amministrazione e cittadini chiedono soluzioni definitive al problema idrico

di Paola Iandolo

Nusco in piazza per protestare contro la mancanza d’acqua. "La speranza è che questo appello trovi ascolto e che si possano finalmente adottare misure efficaci per risolvere una delle questioni più urgenti che la comunità irpina si trova ad affrontare" chiedono i cittadini, costretti a convivere con i disagi causati dalla mancanza di acqua. Il bene prezioso viene erogato solo per poche ore al giorno. Nusco è il primo comune irpino ad unire le forze e a denunciare pubblicamente le difficoltà legate a questo bene primario. In piazza sono scesi cittadini, rappresentanti della maggioranza e dell’opposizione, dimostrando che l’acqua non ha colori politici. Questo gesto di unità sottolinea l’importanza di affrontare insieme le sfide che colpiscono la comunità. L’acqua, fondamentale per la vita e per il benessere della popolazione, è diventata un tema cruciale di discussione, richiedendo un’attenzione urgente da parte delle istituzioni.

Chiedono risposte concrete

"Abbiamo bisogno di risposte concrete e soluzioni durature per affrontare un problema che affligge non solo Nusco, ma molte altre comunità della regione. È essenziale che le autorità competenti si attivino immediatamente per garantire che il diritto all’acqua venga rispettato e tutelato" il grido di allarme che si è sollevato da Nusco.La speranza è che questo appello trovi ascolto e che si possano finalmente adottare misure efficaci per risolvere una delle questioni più urgenti che la comunità irpina si trova ad affrontare.