Incidente sull'Ofantina con 11 feriti, De Lieto: "Più pattuglie della stradale" L'appello del segretario generale nazionale del libero sindacato polizia

Plurimo incidente stradale ieri pomeriggio lungo l’Ofantina. Nella carambola sono rimaste coinvolte cinque vetture ed 11 feriti, alcuni di essi sono stati trasportati in ospedale. Fortunatamente, le loro condizioni non sono risultate gravi.

A seguito dell’occorso sulla predetta statale si sono formate lunghe file di auto in entrambe le direzioni di marcia. Sul luogo dello schianto sono intervenuti personale della polizia stradale e dell’arma dei carabinieri.

Così ha dichiarato Antonio de Lieto segretario generale nazionale del Libero sindacato polizia. A tal riguardo il Lisipo sottolinea che la strada in questione, anni addietro in più circostanze è stata scenario di morte ed a tal riguardo sono state attuate manifestazioni con la partecipazione anche di attivisti del Libero sindacato polizia Lisipo.

Considerato la statistica degli incidenti stradali anche mortali che si sono verificati sulla predetta strada, denominata non a caso “strada killer” ove si snoda un notevole traffico di veicoli leggeri e pesanti è necessario ha proseguito de Lieto a parere del Lisipo predisporre più pattuglie della polizia stradale

che osservino vigilanza continua al fine di assicurare maggiore prevenzione a tutti i cittadini che per svariati motivi circolano a bordo dei propri veicoli sulla predetta strada. Infine ha concludo de Lieto il Lisipo “Libero sindacato polizia” si augura che la parte pubblica non resti "sorda".