Caso suora, Daniele Bocciolini: "Potrebbe esserci un risvolto internazionale" Vanno avanti le indagini dei carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sulla sparizione dell'oro votivo

Vanno avanti le indagini dei carabinieri del nucleo operativo di Ariano Irpino nell'ambito dell'inchiesta sulla sparizione dell'oro votivo dalla stanza del seminario vescovile del tricolle, in piazza plebiscito in cui era custodito e che ha portato finora all'arresto di suor Bernadette, condotta prima a Rebibbia per il primo interrogatorio e successivamente nella residenza delle suore dello spirito santo di Pineta Sacchetti a Roma dove si trova attualmente ai domiciliari. Un'inchiesta dai risvolti ancora più complessi l'ha definita il procuratore di Benevento Gianfranco Scarfò. E' dalla sua scrivania che potrebbero arrivare sviluppi importanti.

Daniele Bocciolini avvocato, personaggio televisivo e opinionista italiano, già noto per il suo prezioso cintributo sulle sulle nuove indagini disposte dal Vaticano sulla scomparsa d Emanuela Orlandi si è pronunciato così a La Vita in Diretta, ospite di Alberto Matano sul caso Ariano:

"Potrebbe esserci un risvolto internazionale su questa vicenda, perché è molto singolare che suor Bernadette abbia potuto fare tutto da sola. Una suora già per la funzione che ricopre, nel momento in cui va in un compro oro, comunque desta un sospetto. A meno che non ci sia la complicità di altri. Parliamo di preziosi importanti, di ex voto, sono particolari. Si capisce che sono riconducibili alla chiesa. Non è l’oro di casa. Ci sono gli ori della principessa Filangeri. Parliamo di tante cose, di tanti soldi e di conti all’estero. Bisogna anche capire che questi conti attraverso i quali venivano poi investiti i soldi che risultavano dalla fusione in qualche modo intestati a lei potevano coinvolgere anche altre persone. Secondo me non ha fatto tutto da sola assolutamente".