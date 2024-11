Avellino, anziana scomparsa da 24 ore: ritrovata al pronto soccorso La donna 84enne aveva fatto la spesa alla Conad di via Bellabona poi un malore e il ricovero

Rientrato l'allarme. Dopo aver vissuto ore di angoscia ad Avellino per la scomparsa di una anziana pensionata della quale non si avevano più notizie da oltre 24 ore il caso è stato risolto. Lei si chiama Carolina Mucci, ha 84 anni e vive in un'abitazione di via Tuoro Cappuccini.

Nella mattinata di martedì era stata vista per l'ultima volta alla Conad di via Bellabona dove ha fatto regolarmente la spesa. Poi, doveva rientrare a casa dove però non è stata più trovata dai parenti. I familiari preoccupati hanno presentato una denuncia ai carabinieri della stazione di Avellino che hanno avviato le indagini. Proprio i carabinieri attraverso una serie di verifiche sono riusciti a scoprire che l'anziana aveva avuto un malore proprio nei pressi del supermercato ed era stato poi soccorsa dal 118. Il caso è dunque rientrato.