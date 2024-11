Intercettata la banda dell'Audi nera: abbattono la barriera al casello e fuggono Operazione nella notte dei carabinieri di Mirabella Eclano sulle strade di Grottaminarda

Durante un controllo per il presidio dei varchi autostradali della provincia, questa notte un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano ha intercettato un’Audi A6 di colore nero.

Alla vista dei militari, l’automobilista ha compiuto una manovra repentina, effettuando un testacoda prima di darsi alla fuga sulla A16 in direzione Napoli.

Nella concitazione del momento, la vettura ha abbattuto una delle barriere del casello autostradale di Grottaminarda.

Le indagini sono attualmente in corso per risalire all’identità dei malviventi.

L'episodio evidenzia l'importanza e l'efficacia dei controlli stradali notturni, attuati in Irpinia dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino su indicazione del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, che stanno svolgendo un ruolo cruciale nel contrastare attività illecite e garantire la sicurezza dei cittadini.