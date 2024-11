Benvenuti al Gran Premio di Avellino: le folli corse a rampa San Modestino La protesta di residenti e pedoni: “Prima o poi ci scappa il morto...”. Sos alla sindaca Nargi

Le auto sfrecciano a una velocità impressionante come se stessimo su una pista del Gran Premio di Avellino. Peccato che siamo solo a rampa San Modestino, arteria che collega la zona della chiesa di Santa Rita a via Circumvallazione. Gli abitanti di questa strada non ne possono più.

Sarà pure per la pendenza dell'arteria ma qui gli automobilisti senza neppure schiacciare troppo il pedale sull'acceleratore fanno volare le auto a una velocità impressionante. “Non è solo il rumore che infastidisce – spiega una residente – ma è la paura che possa accadere qualcosa di tragico e vedrete che prima o poi...”.

L'amministrazione comunale tempo fa aveva ipotizzato che lungo questa strada non si potesse superare il limite dei 30 chilometri orari. Cartellonistica verticale e orizzontale che nessuno ha mai calcolato. Sarebbe il caso di intervenire con provvedimenti più concreti: cordoli o dossi, ad esempio. Non ci vuole un ingegnere del traffico per capire che lungo questa strada c'è un evidente pericolo per i pedoni e per i residenti. La sindaca Nargi è sempre stata molto attenta alle problematiche che si vivono nel centro storico, siamo sicuri che anche questa situazione di grave pericolo sarà valutata in maniera responsabile dalla prima cittadina.