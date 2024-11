Tragico incidente in A1, tir contro bus di turisti: muore autista avellinese La vittima aveva 59 anni. Lo scontro al confine tra Lazio e Campania

È di un morto e nove feriti lievi il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina sull'autostrada del Sole nel tratto al confine tra Lazio e Campania.

Tra i caselli di San Vittore del Lazio e Caianello, all'altezza del Km 689 un Tir è andato ad urtare con violenza il bus carico di turisti coreani che lo precedeva: l'autoarticolato ha finito la sua corsa sul guard rail in acciaio che delimita la carreggiata e la campagna circostante mentre il bus è finito di traverso sulla corsia di marcia e quella di sorpasso. I due mezzi viaggiavano verso Sud, la comitiva orientale era diretta in gita sulla costiera amalfitana. Nell'impatto è morto il conducente del camion, un uomo di 59 anni residente ad Avellino, feriti in maniera lieve l'autista del bus ed otto dei passeggeri che trasportava.

Sono stati visitati al Pronto Soccorso dell'ospedale 'Santa Scolastica' di Cassino e tutti risultano in codice giallo al triage. Il resto della comitiva ha proseguito il tour su un bus sostitutivo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino ed il personale sanitario del118. Delle indagini si sta occupando la Polizia Stradale del distaccamento A1 di Cassino. Sarà l'esame medico legale a stabilire le cause del decesso del camionista: se abbia avuto un malore mentre era alla guida o ad ucciderlo siano state le ferite riportate nell'impatto.