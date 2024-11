Ariano: non si è più padroni di trascorrere un week end fuori casa L'incubo furti e la mancanza di sistemi di video sorveglianza, malviventi imprendibili e scaltri

Sono due le intrusioni dei ladri in contrada Torana ad Ariano Irpino nel week end appena trascorso. La prima come già raccontato sabato sera, in una villetta isolata approfittando della totale assenza dei proprietari e la seconda, scoperta solo ieri sera poco dopo le 19.00 al rientro di una donna, dopo un fine settimana trascorso fuori. I malviventi, dopo essersi intrufolati da una finestra che affaccia sulla strada principale, facendo saltare i sensori, hanno puntato dritto verso la camera da letto, rovistando in cassetti e armadi alla ricerca di oro e denaro. Tutto il resto è stato selezionato e scartato. Hanno agito con tutta tranquillità nonostante al piano inferiore vi fosse la madre della donna in casa, intenta a guardare la Tv. Non si è accorta di nulla. La scoperta è stata fatta solo da sua figlia la sera successiva.

Con ogni probabilità dopo le due visite sarebbero poi fuggiti a piedi nelle campagne di contrada Viggiano, verso il rione dei 78 alloggi. Da qui la necessità di potenziare i controlli lungo questo varco che porta al piano di zona oltre alla video sorveglianza che si spera possa entrare in azione al più presto. Ma nel frattempo, prima che la situazione possa ulteriormente degenerare ogni contrada dovrebbe automunirsi di telecamere in entrata e uscita, partendo proprio da Torana dove da due giorni è tornata altissima la paura.