Pratola Serra, dolore e sconcerto per la morte della bidella Nunzia In attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria

E' stata una domenica di dolore a Pratola Serra. La morte di Nunzia Fasulo ha sconvolto la comunità. La 62enne era una donna molto stimata e conosciuta in paese, lavorava come bidella ad un istituto scolastico del posto. La donna è precipitata dal balcone di casa. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di ieri a Pratola Serra. Purtroppo, gli operatori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Secondo i primi accertamenti, potrebbe trattarsi di un suicidio. In un primo momento si è anche pensato a una caduta. I carabinieri stanno eseguendo accertamenti per verificare, appunto, se sia trattato di un gesto volontario o di un fatto accidentale. La salma è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale Moscati in attesa di disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria.