Commando di sei persone fa irruzione in un'attività commerciale: bottino ingente Un furto dalle stesse modalità di Montoro quello avvenuto nella notte a Sperone

Un commando composto da sei persone, con le stesse modalità di azione del furto avvenuto nella stessa notte a Montoro, quello entrato in azione a Sperone all'interno di un esercizio commerciale. E' successo in via Carlo Max.

I malviventi, in sei, con volto travisato e guanti, giunti a bordo di un'autovettura Audi A3, dopo aver tagliato la serranda metallica, sono riusciti ad entrare nell'attività commerciale ed hanno asportato una cassaforte con all’interno circa 25mila euro in contanti.

Accertamenti in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Baiano e della stazione di Avella intervenuti dopo la segnalazione al 112, anche attraverso l’ausilio delle immagini del sistema di videosorveglianza.