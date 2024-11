Serino, accusati di lesioni e danneggiamento: la decisione slitta a marzo Per uno dei due imputati il legale ha presentato l'istanza di messa alla prova

di Paola Iandolo

Serino - Sono accusati di aver investito volontariamente un giovane in bici, nei pressi del distributore di benzina: si attende la decisione del giudice sull'istanza di messa alla prova presentata dal legale di uno dei due imputati. L'episodio avvenne il 28 maggio di un anno. I due protagonisti della vicenda, un ventiquattrenne alla guida della sua utilitaria e un diciannovenne, entrambi residenti a Torino, erano stati subito identificati dai Carabinieri della Stazione di Serino, anche grazie alle testimonianze raccolte, in particolare quella della vittima, venticinquenne residente a Serino.

Nei loro confronti il pm della Procura di Avellino Lorenza Recano ha firmato un decreto di citazione diretta a giudizio per lesioni e danneggiamento. Ieri mattina i due sono comparsi davanti al giudice monocratico per l’udienza predibattimentale. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Alberico Villani e Claudio Frongillo, le parti offese dagli avvocati Alberico Galluccio e Generoso Pagliarulo. L’avvocato Frongillo ha chiesto la messa alla prova e la sospensione per il suo assistito, il diciannovenne incensurato che risponde solo delle lesioni. Richiesta sulla quale il giudice si è riservato e deciderà il prossimo 19 marzo.