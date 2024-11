La curva della morte sull'asse Ariano-Foggia: ennesimo incidente a Giardinetto Paura per una donna rimasta incastrata in auto in fondo al canale

Stessa curva maledetta più volte segnalata, che è costata la vita a Giovanni Spagnoletti di Ariano Irpino e ad una donna 40enne originaria di Orsara di Puglia, stessa dinamica e paura.

Lo scenario non cambia. Siamo a Giardinetto, lungo la statale 90 delle puglie che da Ariano porta Foggia. Vittima dell'ennesimo incidente una giovane donna di 31 anni, rimasta incastrata in auto e ricoverata sotto osservazione all'ospedale Riuniti di Foggia sembrerebbe non in gravi condizioni.

L'auto dopo aver perso il controllo, ha sfondato il guard rail, ribaltandosi su se stessa per poi finire in fondo al canale.

E' trascorso più di un anno e due vittime innocenti non sono bastate a scuotere le coscienze. Il tratto insidiosissimo della statale 90 delle puglie, poco prima della salita di Montecalvello resta ancora un pericolo di morte a Giardinetto a pochi chilometri dal confine tra Campania e Puglia lungo la strada che porta a Foggia.

Il 10 aprile 2023, lunedì di pasquetta venne ritrovato cadavere in fondo ad un burrone nelle acque del torrente Sannoro un 65enne di Ariano Irpino, Giovanni Spagnoletti, dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo della sua mini cooper.

E un mese dopo, il 20 maggio in quello stesso punto già maledetto, poco prima della salita di Montecalvello a rimetterci la vita era stata una donna di 40 anni originaria di Orsara di Puglia, alla guida della sua auto insieme ai suoi due figli rimasti feriti in maniera non grave.

Viene rivolto un ulteriore appello all'Anas ad intervenire prima di Natale al fine di scongiurare nuove tragedie in quel tratto già maledetto.