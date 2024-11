Uniamoci per l'acqua: un appello all'azione e alla disobbedienza civile Il comitato denuncia l'inadeguatezza delle risposte istituzionali di fronte all'emergenza idrica

Il comitato "Uniamoci per l'acqua" denuncia l'inadeguatezza delle risposte istituzionali di fronte all'emergenza idrica che sta mettendo in ginocchio il territorio. Nonostante le promesse e gli incontri, la situazione peggiora giorno dopo giorno, con ripercussioni pesanti sulla vita dei cittadini e sull'economia locale.

"Basta chiacchiere, vogliamo fatti concreti! Le proposte avanzate dai sindaci appaiono disordinate e non coordinate. L'idea di coinvolgere l'esercito per interventi di emergenza, pur comprensibile in una situazione critica, sembra più una soluzione tampone che una strategia a lungo termine.

Abbiamo bisogno di un piano strutturale e ambizioso per la riqualificazione delle reti idriche, finanziato a livello nazionale ed europeo.

L'acqua è un diritto umano fondamentale, non un privilegio. È inaccettabile che i cittadini debbano subire continue interruzioni dell'erogazione idrica e limitazioni nell'utilizzo di un bene così essenziale.

I comuni, così come l'Alto Calore, non dispongono delle risorse economiche necessarie per affrontare un problema così complesso e radicato. È evidente che per risolvere definitivamente l'emergenza idrica sono necessari ingenti investimenti e una pianificazione a lungo termine.

Chiediamo al Governo italiano e all'Unione Europea di:

Stanziare fondi immediati e consistenti: Sono necessari investimenti massicci per la sostituzione delle tubature ammalorate, l'introduzione di tecnologie innovative e la realizzazione di nuove infrastrutture.

Escludere la privatizzazione dell'acqua: L'acqua è un bene comune e deve rimanere tale. Qualsiasi tentativo di privatizzare il servizio idrico è inaccettabile.

Ai sindaci chiediamo di:

Dichiarare lo stato di emergenza: È necessario riconoscere ufficialmente la gravità della situazione e attivare tutte le procedure necessarie per fronteggiare l'emergenza.

Smettere di elemosinare: È ora di smetterla di chiedere favori alle istituzioni superiori. I sindaci hanno il dovere di tutelare i diritti dei cittadini e di pretendere ciò che spetta loro.

Consegnare le fasce tricolori al Prefetto: Un gesto simbolico ma forte per dimostrare la determinazione dei sindaci a difendere i diritti dei cittadini.

Mobilitare la popolazione: Organizzare assemblee pubbliche, manifestazioni e scioperi per far sentire la voce dei cittadini.

Ai cittadini chiediamo di:

Partecipare alle nostre iniziative: Aderite al nostro comitato e partecipate alle nostre manifestazioni. Diffondere il messaggio: Condividete questo comunicato sui social media e parlatene con i vostri conoscenti. Prepararsi allo sciopero: Siamo pronti a organizzare uno sciopero generale per bloccare l’Irpinia e costringere le istituzioni ad ascoltare le nostre richieste. Non ci arrenderemo fino a quando il diritto all'acqua non sarà garantito per tutti".